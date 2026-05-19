Kjaer impressionato da un ex attaccante del Milan: "Mai visto una cosa del genere"

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Simon Kjaer ha voluto parlare così di un ex attaccante del Milan, in passato decisivo e compagno di squadra proprio del difensore danese

Il Milan e convince a Genova contro il grifone di Daniele De Rossi, specialmente nella ripresa. I rossoneri hanno infatti saputo concretizzare e punire il Genoa nei momenti più importanti, prima con il rigore di Nkunku e poi il gran sinistro di Athekame. Due gesti importanti, fondamentali nel momento più difficile. Non arrivano a caso. Il francese è reduce da un buonissimo momento di forma e fiducia, e lo svizzzero ha invece spesso saputo stupire tutti per la propria dedizione e sacrificio. Una prima stagione positiva per lui, mentre per Nkunku il discorso è sicuramente più ampio. Così, nel finale, la solita sofferenza degna di una squadra che ha saputo conquistarsi i propri punti in classifica spesso con prestazioni di questo genere. Gol, difesa e sacrificio. Del momento del Milan e soprattutto del suo passato, Simon Kjaer ha parlato così a Milan Vibes. Questo un interessante estratto delle sue considerazionI.

KJAER ESALTA IBRA

"Zlatan a volte non è così simpatico come sembra, ma come persona, per mentalità e voglia di vincere, non ho mai visto una cosa del genere. Su di lui ho imparato tantissimo di quella mentalità e sono molto contento di averlo conosciuto a 29 anni perché è un animale (ride, ndr). Eriksen è la persona più buona che io abbia mai conosciuto in vita mia invece, abbiamo condiviso tanti anni in nazionale ed ha qualità da top player assoluto".