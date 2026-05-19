Ucraina, l'ex rossonero Andrea Maldera nuovo ct della nazionale

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L'Ucraina ha scelto il suo nuovo commissario tecnico: è Andrea Maldera, ex collaboratore tecnico rossonero. Lo ha annunciato la Federcalcio ucraina.

Andrea Maldera, ex collaboratore tecnico al Milan e nipote dell'ex giocatore rossonero Aldo Maldera, è il nuovo ct dell'Ucraina. L'ufficialità è arrivata da parte della Federcalcio ucraina. L'ex assistente di De Zerbi al Brighton e al Marsiglia, che dal 2016 al 2021 era stato nello staff della nazionale guidata da Andriy Shevchenko (oggi presidente della federazione ucraina), ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo. Maldera è il primo ct straniero nella storia del Paese.

Lo riferisce sportmediaset.it che riporta le sue parole in conferenza stampa: "Ho deciso di vivere in Ucraina. È stata una mia decisione. Insieme ai rappresentanti della federazione, abbiamo valutato diverse opzioni su dove stabilirmi, in quale città. Abbiamo scelto Leopoli. Credo che in questo momento così particolare per l'Ucraina, questa sia una grande responsabilità. Non si tratta solo di essere un allenatore che si limita a guardare le partite. Piuttosto, in questo momento, vorrei offrire il mio aiuto in qualsiasi attività di cui la Federazione calcistica ucraina abbia bisogno. Ho molti amici in Ucraina e vorrei fare tutto il necessario e il possibile. Ma questa è la vita e questa è una mia decisione. È importante sottolineare che nessuno dell'Università di Forze Armate ucraine mi ha fatto pressioni. È stata una mia decisione del tutto personale.

Al mio fianco ci sarà un'altra persona dall'Italia: Pasquale Catalano. È italiano, un mio amico, con cui condivido idee simili sul calcio. Una persona di cui mi fido molto. Ma anche questa volta vorrei circondarmi di ucraini. Pertanto, nel nostro staff tecnico ci sarà Taras Stepanenko, una persona che ho allenato e che possiede valori straordinari, è molto legato al calcio ucraino e comprende il valore della maglia di un giocatore ucraino. E vorrei molto che fosse in grado di trasmettere questi valori ai giocatori".