Galliani e l'aneddoto sulla finale di Atene '94: "La signora delle pulizie buttò la Coppa nella spazzatura dopo i nostri festeggiamenti..."

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Dal palco dell'Euro Golden Boy Adriano Galliani ha raccontato un curioso aneddoto sui festeggiamenti per la vittoria della Champions del 1994.

Dal palco del "Global Launch of the 100's" dell'Euro Golden Boy che si è tenuto a Solomeo, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha prima raccontato un curioso aneddoto sulla finale di Coppa dei Campioni del 1994, e poi ha ironizzato su Calciopoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Ricordo la notte di Atene del ’94, la partita del secolo. Era mattina, avevamo brindato tutta la notte io e Capello. Avevamo lasciato la Coppa lì al tavolo prima di andare a letto, dimenticandocela. Siamo tornati a cercarla e una signora delle pulizie l’aveva buttata nel sacco della spazzatura… Fortunatamente poi l’abbiamo ritrovata".

Quindi una battuta insieme all’amico Fabio Capello sul palco:

“Capello aveva vinto anche due scudetti sul campo con la Juventus… L'unico caso del Mondo con il terzo che diventa primo, in cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi".