Galliani e l'aneddoto sulla finale di Atene '94: "La signora delle pulizie buttò la Coppa nella spazzatura dopo i nostri festeggiamenti..."
Dal palco del "Global Launch of the 100's" dell'Euro Golden Boy che si è tenuto a Solomeo, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha prima raccontato un curioso aneddoto sulla finale di Coppa dei Campioni del 1994, e poi ha ironizzato su Calciopoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Ricordo la notte di Atene del ’94, la partita del secolo. Era mattina, avevamo brindato tutta la notte io e Capello. Avevamo lasciato la Coppa lì al tavolo prima di andare a letto, dimenticandocela. Siamo tornati a cercarla e una signora delle pulizie l’aveva buttata nel sacco della spazzatura… Fortunatamente poi l’abbiamo ritrovata".
Quindi una battuta insieme all’amico Fabio Capello sul palco:
“Capello aveva vinto anche due scudetti sul campo con la Juventus… L'unico caso del Mondo con il terzo che diventa primo, in cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi".
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