Matri vota la stagione del Milan: "Non è stato un percorso da 8 in pagella, però.."

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L'ex attaccante Alessandro Matri ha parlato così del Milan di Allegri, spiegando e analizzando il momento dei rossoneri in Serie A

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per quella che, in linea di massima sarà la partita più importante e decisiva della stagione. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, i rossoneri dovranno centrare la vittoria per ottenere la tanto e sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un cammino lunghissimo, iniziato a luglio e terminato (quasi) a maggio. Il Milan ha saputo stupire tutti nel girone di andata, salvo poi rischiare di buttare tutto essendo protagonista di un brutto ed inspiegabile calo fisico e mentale. Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra di Max ha perso le lunghezze con Inter e Napoli.

In merito all'attualità del Milan, l'ex attaccante Alessandro Matri ha dato il suo giudizio sulla stagione dei rossoneri in caso di qualificazione in Champions League. Queste le sue parole a DAZN:

"La stagione è positiva, non è una stagione da 8 ma da 6,5 perché comunque ricordiamo come Allegri ha preso il Milan, ha preso un Milan che veniva da un ottavo posto, sono partite due colonne come Theo e Reijnders, c'era una situazione Maignan tutta da decifrare. Quindi se si parla tanto della bravura di Chivu che è stato bravo a ricompattare un gruppo, questa bravura ce l'ha avuta anche Allegri e la dimostrazione è stato il girone d'andata fatto molto bene. Poi ci sono stati gli arrivi di Rabiot, Modric, il rinnovo di Maignan, è normale che per quanto è stato bello il girone d'andata e brutto quello di ritorno, non puoi andare oltre il 6,5, però darei una valutazione positiva".