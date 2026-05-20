Non sarà Bonera l'allenatore dell'FCSB: il club valuta una soluzione interna

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L'ex tecnico di Milan Futuro era stato vicino ad un'interessante esperienza a Bucarest, salvo poi, per volontà del club cambiare piani ed idee

Arrivano ulteriori conferme sul futuro di Daniele Bonera come allenatore. Infatti, l'ex difensore e tecnico di Milan Futuro non sarà, con ogni probabilità il prossimo allenatore dell'FCSB, club Bucarest, che ha quindi preferito virare su una soluzione interna, affidando la panchina Marius Baciu.

La svolta finale è arrivata dopo una fase in cui la dirigenza aveva preso seriamente in considerazione l'ex rossonero. Infatti, il direttore sportivo Mihai Stoica aveva spinto con forza per l'arrivo dell'ex collaboratore tecnico di Stefano Pioli durante la stagione dello scudetto rossonero 2021/2022. "Il primo nome sulla mia lista era Bonera", ha spiegato Stoica, sottolineando anche il lungo lavoro del tecnico italiano al Milan accanto a Marco Giampaolo prima e a Pioli poi. "Ha vinto il campionato. Ho anche chiamato Ciprian Tatarusanu per avere un parere su di lui come persona, e le referenze erano eccellenti. Ma alla fine Gigi ha deciso di non voler più un allenatore straniero"