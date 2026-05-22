Calabria svela cosa pensa lo spogliatoio del Milan di Allegri: "Sono tutti contenti di lui"
Intervenuto negli studi del podcast di Sky Sport 'Unplugged', l'ex terzino del Milan Davide Calabria ha parlato del suo addio al club, di Paolo Maldini, di alcuni suoi compagni di squadra, su tutti Leao, e di tanto altro ancora. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.
Su Rafael Leao
"Per me no, ma io lo dicevo anche ai tempi quando ci giocavo ancora insieme. Per me è un giocatore top mondiale, ai livelli di Vinicius, Mbappé. Rafa ha bisogno di un ambiente a lui favorevole. Potenzialmente è ancora nel suo Prime, tocca solo a lui. Credo che anche lui debba capire che comunque gli anni passano. Tocca solo a lui ovviamente in un contesto dove può rendere quello che può rendere, molto diverso da quello attuale. Sono tutti contenti di Allegri".
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