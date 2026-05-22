Calabria ricorda la finale di Coppa Italia: "Volevo dimostrare al Milan che aveva sbagliato, ma Italiano non voleva farmela giocare"
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Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, Davide Calabria ha parlato della finale di Coppa Italia della scorsa stagione da ex.
Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.
Calabria sulla finale di Coppa Italia vinta contro il Milan
"Mister Italiano non voleva farmi giocare la finale di Coppa Italia contro il Milan, pensava di farmi un favore, voleva proteggermi, ma io non ero d'accordo: volevo dimostrare il Milan che aveva fatto un errore nel mandarmi via. Quella partita è stata un po' amore e odio. Volevo giocatore contro Rafa e scherzavo con Theo dicendogli che gli avrei fatto il culo".
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