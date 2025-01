Tonetto: "Da tempo nel Milan c'erano frizioni importanti tra Fonseca e squadra, giusto optare su Conceiçao"

Max Tonetto, ex difensore della Roma con una brevissima parentesi anche nel Milan, è intervenuto così a Calcissimo sull'attuale situazione del club di Via Aldo Rossi. Questo il suo pensiero sulla decisione di prendere Conceiçao come post Fonseca:

"Le proposte più interessanti le ho ricevute sul finire della mia carriera. Giocando prima alla Sampdoria e poi alla Roma, avevo acquisito visibilità anche a livello internazionale. Ho avuto la possibilità di trasferirmi, ma ormai la mia famiglia stava bene a Roma e non ho più preso in considerazione le offerte arrivate.

Il Milan? “Da tempo c’erano frizioni importanti tra allenatore e giocatori, e il club non ha fatto nulla per nasconderlo, in controtendenza con la sua storia. Quando ti rendi conto che questa frattura è insanabile, è giusto cambiare.”