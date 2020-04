Tuttosport - Giampaolo al Fenerbahce? Per il Milan significherebbe risparmiare 4 milioni lordi

In Turchia in queste ore si parla di un interesse del Fenerbahce per Marco Giampaolo, ex tecnico rossonero attualmente senza squadra: il presidente Ali Koç vorrebbe affidargli la panchina della squadra turca della prossima stagione per via della sua abilità a valorizzare i giovani. Se questo affare dovesse andare in porto, Tuttosport riferisce che il Milan risparmierebbe un anno di ingaggio, vale a dire circa 4 milioni di euro lordi.