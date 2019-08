Valcareggi: "Boateng alla Fiorentina? Basterebbe solo una parte del suo potenziale per fare bene"

Furio Valcareggi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato anche del passaggio alla Fiorentina di Boateng: "Lirola ok, Boateng basterebbe solo una parte del suo potenziale per fare bene. Ribery? Ha fatto finali di Champions, ma si è spesso infortunato. Non lo prenderei perché ha davvero poco altro da dare. Serve gente che vuole crescere".