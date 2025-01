Verso la finale di Supercoppa. Sacchi: "Ecco come il Milan può mettere in difficoltà l'Inter"

In vista della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Favorita? Risposta facile: l’Inter. I nerazzurri non sono forti, sono fortissimi. È una squadra matura, quella di Simone Inzaghi, sta crescendo partita dopo partita: ciò significa che c’è un grande lavoro alla base, che c’è un progetto da seguire».

Il Milan ha la possibilità di mettere in crisi la squadra di Inzaghi soprattutto sul piano della velocità. I nerazzurri, forti in tutti i reparti, se soffrono qualcosa, è proprio la rapidità degli attaccanti avversari. Ecco allora che in questi giorni Conceiçao dovrà lavorare su quest’aspetto. E dovrà anche correggere qualcosa là dietro, perché nel primo tempo la fase difensiva non ha funzionato".