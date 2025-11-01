Verso Milan-Roma, Florenzi: "Chi si gioca di più domani sera? I rossoneri perchè..."

In vista di Milan-Roma di domani sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole: "Due ricordi di Milan e Roma? In maglia Roma l’esordio, nel 2011. Ma anche i quarti diChampions contro il Barça, una partita così non l’ho vissuta mai: per lo stadio, per com’eravamo perfetti noi, per la gara che venne fuori. In maglia Milan nessun dubbio: il pomeriggio di Sassuolo, quello dello scudetto.

Chi si gioca di più domani sera? Il Milan. Ha come obiettivo dichiarato di tornare in Champions League ma può sicuramente ambire a qualcosa in più. La Roma ci arriva già da capolista, gioca bene e i numeri per adesso sono dalla sua.. Ho sempre pensato che la Roma avesse una rosa molto forte, ma da un certo punto di vista è una sorpresa. Assimilare il gioco di Gasperini e il livello di preparazione fisica che impone in così poco tempo non è facile, e questo mi fa pensare che ci siano margini di miglioramento.

Il Milan? La verità, fuori dai denti? Era difficile fare peggio dell’anno scorso. Il fatto di non giocare le coppe e aver preso un allenatore così bravo ed esperto aiuta, e poi ha fatto un bel mercato: sono arrivati giocatori forti, Modric su tutti, ed esperti. Ma anche la base di partenza c’era, perché pure l’anno scorso la squadra valeva. Poi oh, certe annate in cui succede di tutto e i risultati non arrivano capitano...".

