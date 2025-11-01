Milan, Leao è recuperato e cerca una nuova svolta contro la Roma come nel 2022

vedi letture

L'infiammazione all'anca, che ha costretto Max Allegri a toglierlo martedì sera a Bergamo all’intervallo del match contro l'Atalanta, sembrava potesse escludere Rafael Leao dalla gara di domani sera contro la Roma a San Siro, ma per fortuna l'allarme è rientrato e, dopo l'allenamento a parte di giovedì, ieri il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo. Il giocatore è dunque recuperato e contro i giallorossi sarà regolarmente a disposizione.

RECUPERATO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il numero 10 milanista potrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Christopher Nkunku, sempre ovviamente che il problema all'anca non torni a tormentare Leao nella seduta di allenamento di oggi. Allegri lo valuterà durante la rifinitura e poi deciderà se schierarlo dal primo minuto o farlo partire inizialmente dalla panchina. Da titolare o da subentrato poco cambia: il Milan, che dovrà rinunciare anche domani sera a due leader e trascinatori come Adrien Rabiot e Christian Pulisic (torneranno in campo tra una settimana a Parma), ha bisogno di Rafa per tornare vincere dopo due pareggi di fila in campionato.

DOLCI RICORDI - La Roma, attualmente prima in classifica a pari punti con il Napoli, evoca dolci ricordi a Leao: nell'anno dello scudetto, infatti, il gol segnato ai giallorossi nei primi giorni del 2022 interruppe un digiuno di oltre due mesi e lanciò il portoghese verso una seconda parte di stagione da protagonista, facendolo poi diventare il fattore determinante per la conquista del tricolore. Sia il portoghese che ovviamente Allegri si augurano che possa essere anche stavolta la partita della svolta.

