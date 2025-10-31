Florenzi su Saelemaekers: "Lo conosco bene e non mi stupisce"

In vista di Milan-Roma di domenica, Alessandro Florenzi, doppio ex della sfida, ha dichiarato a margine dell’evento Giovani e Memoria: "È stato un inizio di stagione davvero molto esaltante per entrambe le squadre. Forse la Roma sta facendo qualcosina di più rispetto alle aspettative: ce n’erano meno e ha avuto un grande inizio di stagione. Sarà una bella partita, ci divertiremo. Della Roma mi ha stupito sicuramente la partenza. Non è facile assimilare quello che chiede un tecnico come Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia tattico. Perché richiede grande impegno, tanti uno contro uno, uno sforzo atletico notevole, e non è certo semplice immagazzinare questi concetti dopo appena una preparazione estiva. Quando poi hai giocatori forti in attacco puoi fare bene. E la Roma, secondo me, ha tanti giocatori forti nel reparto offensivo. Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia: quando ce l’hanno, è sempre tutto diverso. E quando c’è Dybala è tutta un’altra cosa. Prima punta, seconda punta, esterno: dove lo metti sta bene, ed è davvero forte.

Saelemaekers e Wesley? Alex lo conosco bene e non mi stupisce. Wesley invece si sta ambientando molto bene a Roma e sta giocando sia a destra che a sinistra, e non è mai facile. Se dovesse giocare a sinistra, sarebbe senz’altro una bella sfida vederli a confronto sulla stessa fascia” riporta il sito del Corriere dello Sport. Florenzi ha poi parlato anche delle difficoltà della Fiorentina di Stefano Pioli, suo ex allenatore al Milan: "Non mi aspettavo queste difficoltà, perché conosco lui, la sua storia, il suo staff. Conosco l’umanità di un allenatore forte. Vedere la Fiorentina in difficoltà mi dispiace molto, soprattutto per Pioli”.

