VIDEO - Futre: "Maldini è la persona giusta per il Milan, ma serve pazienza"

Paulo Futre, ex calciatore del Milan nella stagione 1995/1996, ha commentato la scelta della dirigenza rossonera di affidarsi a Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico: "Il Milan è stato un disastro in questi ultimi anni. È difficile capire cosa stia succedendo da qualche anno a questa parte. Il club ha preso buoni giocatori, ma poi c'è stato il caos. Credo che con Maldini i tifosi saranno più pazienti anche se ora sarà comunque difficile vincere qualcosa. Se faranno lavorare Maldini in questi due-tre anni, il Milan tra quattro anni potrà tornare a lottare per lo scudetto e per la Champions League. Ma serve pazienza, lui è la persona giusta".