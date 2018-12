VIDEO - Van Basten non dimentica il Milan: "I tifosi rossoneri saranno sempre nel mio cuore"

Quest'anno la Curva Sud Milano festeggia i primi 50 anni di storia. Per l'occasione, Marco van Basten, indimenticato campione del Milan, ha voluto rendere omaggio alla parte più calda del tifo milanista e a tutto il popolo rossonero in generale con un videomessaggio: "Ciao ragazzi. Vi faccio tanti auguri per i vostri 50 anni. Porterò per sempre nel mio cuore la Curva Sud e tutti i tifosi rossoneri. Vi mando un abbraccio, per sempre forza Milan".