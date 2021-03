Vieri sullo scudetto: "Il Milan fa bene a crederci"

In merito alla corsa scudetto tra Milan e Inter, il doppio ex Christian Vieri ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è molto quadrata, determinata, pronta. E anche bella, da un po’. Come il Milan: il calcio è il gioco del diavolo, in dieci partite può succedere tutto. Oggi il Milan è dietro di sei punti: sono due partite, fa bene a crederci. Dopo una batosta, si sono sempre rialzati: sconfitta con il Manchester di giovedì sera e grande vittoria a Firenze".