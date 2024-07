Vieri svela il retroscena: "Andai al Milan per dar fastidio all'Inter e perchè volevo un grande club"

E' intervenuto così Christian Vieri, ex attaccante rossonero, che ha voluto parlare nel corso del programma 'Fenomeni', in onda su 'Amazon Prime Video' rivelando il motivo per cui decise di trasferirsi dall'Inter al Milan. Questo il suo curioso retroscena:

Vieri dall'Inter al Milan: "Traditore? Altri giocatori avevano già fatto questa cosa, però ero io e quindi... Tanto casino, clamore, perché ero stato un idolo per i tifosi, ma lì ero arrabbiato con il direttore, con la società, quindi vado via. Poi io sono di coccio: mi aspettavo che il presidente mi chiamasse e mi dicesse di rimanere, e io sarei rimasto. Non è arrivata la chiamata, io ero sempre inca**ato perché giocavo un po' di meno, un po' di problemi qua e là, il direttore ha messo del suo, e decido di andare via. Chiamo il mio procuratore e gli dico: "Senti se a Madrid hanno bisogno". Mi dice che in quel momento non avevano bisogno, e in quei giorni mi arrivò un'offerta dal Milan, e io sono andato subito. Un po' per dar fastidio all'Inter, un po' perché volevo andare in una grande squadra: non è che perché vado via dall'Inter, dove sono stato bene, e allora devo smettere con il calcio. Sono andato là, ma la mia prima scelta era l'Atletico Madrid: forse loro non mi volevano perché pensavano che andassi sempre in discoteca e che avrei fatto casini..".