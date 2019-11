Volpi: "Balo inferiore alle attese. Ma può ancora lasciare il segno"

Mario Balotelli fa sempre discutere e dopo la mancata convocazione per il match di ieri contro la Roma, il Brescia cerca di recuperarlo. "E' chiaro che fino a questo momento non è riuscito a dare ciò che la gente si aspetta da lui", dice a TMW l'ex bresciano Sergio Volpi. "Credo che comunque la storia tra Balo e il Brescia possa andare avanti e mi auguro che mario sia pronto a lottare per gli obiettivi della squadra. Mario è un giocatore con grandi potenzialità, ma non è ancora riuscito ad esprimere fino in fondo le sue enormi qualità. Ha ancora tempo per farlo".