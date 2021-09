W. Vecchi: "Maignan ottimo portiere. Gigio? Non ho proprio capito la sua partenza a parametro zero"

Intervistato dal Corriere dello Sport, William Vecchi, ex preparatore dei portieri rossoneri, ha commentato così l'impatto di Mike Maignan: "Mi ha fatto una buona impressione fino a ora, non solo contro il Liverpool. Mi è dispiaciuto per l’addio di Donnarumma, non ho proprio capito la sua partenza a parametro zero, e ci sono rimasto male. Però Maignan sta rendendo felici i tifosi rossoneri e credo che proseguirà su questa squadra perché si tratta di un ottimo portiere".