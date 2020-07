Zaccardo: "Pioli uomo eccezionale. Ibra? Da tifoso spero che resti"

L’ex rossonero Cristian Zaccardo, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato del Milan e della conferma di Pioli: "Ci sono state tante voci, ma alla fine i giudizi lì da il campo. Il Milan è tornato squadra; sta facendo bene. L’ambiente sta tornando compatto. Alla base di tutto ci sono i risultati, che danno entusiasmo, forza ed autostima. Pioli lo conosco come un uomo eccezionale, come allenatore lo conosciamo tutti. Sta facendo bene, gli è stato riconosciuto un merito. E poi io sono simpatizzante rossonero, quando vedo che il Milan va bene sono contento. Ibrahimovic resta? Da tifoso me lo auguro. Poi ci sono tante componenti: progetto ed età. Ibra ha dimostrato di essere ancora un grande giocatore, non sarà il top di una volta ma spero che resti. Sembrerebbe che tutti vogliano che resti".