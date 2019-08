Zaccheroni: "Suso trequartista? Scommetto sulla sua voglia di riscatto e ho fiducia in Giampaolo"

In merito alla nuova posizione di Suso, che Giampaolo sta utilizzando da trequartista, Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "A me Suso piace molto quando parte decentrato e converge al centro dietro gli attaccanti. E’ differente invece aspettare il pallone già in mezzo come succederà con questa nuova posizione. Bisognerà capire se riuscirà ad adattarsi lì dove serve contemporaneamente visione sulla palla e sulla porta. Ma scommetto sulla voglia di riscatto di Suso dopo una stagione nella quale, a mio parere, ha ricevuto troppe critiche. E ho fiducia in Giampaolo che conosce perfettamente le caratteristiche che deve avere un fantasista perché per lui quel ruolo è fondamentale".