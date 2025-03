Zambrotta su Reijnders e Pulisic: "Fanno la differenza, sono due sui quali costruire"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di alcuni giocatori de Milan come Rejnders, Pulisic, Leao e Theo. Ecco le sue parole:

Sui rinnovi di Reijnders e Pulisic: "Finora sono stati i più continui. Hanno dinamicità, voglia, entusiasmo, qualità e fanno la differenza. Sono due sui quali costruire”.

Su Leao: "Rafa lo conosciamo tutti: a Lecce ha confermato di essere un grande talento, ma gli manca la continuità di rendimento. Deve cambiare atteggiamento e, anche se non si può essere determinanti tutte le partite, bisogna che diventi un punto di riferimento”.

Su Theo Hernandez: "Di lui non si discutono il talento, le doti di fisiche e la capacità di segnare visto che ha superato come reti in A un certo Paolo Maldini. Se sta in partita con la testa e ha le giuste motivazioni, fa la differenza”.