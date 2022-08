Serie A, Atalanta-Milan 1-1: il tabellino della partita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il tabellino di Atalanta-Milan 1-1

ATALANTA-MILAN 1.1

MARCATORI: 29’ Malinovskyi, 68’ Bennacer

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (dall’82’ Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (dall’89’ Zortea); Pasalic (dal 73’ Scalvini), Malinovskyi (dal 73’ Lookman); Zapata (dal 73’ Muriel). A disp: Rossi, Sportiello, Boga, Nadir, Ruggeri, Soppy. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dall’84’ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias (dal 66’ Saelemaekers), Brahim Diaz (dal 58’ De Ketelaere), Leao (dal 66’ Origi); Rebic (dal 58’ Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Adli, Lazetic. All. Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli

Note: Ammoniti: Toloi, Rebic, Hateboer, Tonali, De Roon per gioco falloso. Djimsiti e Theo Hernandez per reciproche scorrettezze. Pioli per proteste. Recupero tempo: 1’ pt, 5’ st.