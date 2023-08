Amos Women's French Cup, 2-0 all'Atletico Madrid: Milan Femminile in finale contro il PSG

A due giorni di distanza dal ko nel recupero nell'atto conclusivo della The Women's Cup, le rossonere hanno già trovato il riscatto. La Semifinale dell'Amos Women's French Cup, infatti, ha posto nuovamente di fronte Milan e Atlético Madrid, stavolta in terra francese. In quest'occasione sono state le ragazze di Mister Ganz a imporsi nel punteggio con un importante 2-0 sulle spagnole, firmato da due volti nuovi: il primo timbro rossonero di Andrea Stašková e il raddoppio di Gloria Marinelli. Entrambe le reti sono state messe a segno nel corso del primo tempo, e, unite ad una ripresa di sacrificio e compattezza, hanno permesso al Milan di conquistare un'altra prestigiosa Finale nel giro di pochi giorni, un traguardo che rende orgogliosi tutti i tifosi rossoneri.

Le indicazioni emerse dal match dello Stadio Michel Bendichou di Colomiers sono assolutamente positive, a partire dal cinismo mostrato nella prima frazione e fino al clean sheet maturato al triplice fischio. Nonostante i diversi i cambi nello schieramento iniziale rispetto alla gara di Madrid, i principi di gioco e di carattere rossoneri hanno ottenuto continuità. Marinelli, votata migliore in campo al termine della sfida, ha mostrato nuovamente di essersi integrata alla perfezione con le compagne, mentre nella ripresa hanno trovato spazio anche giovani talenti del nostro Settore Giovanile come Zanini e Cesarini. Adesso sotto con la Finale, prevista giovedì 31 agosto alle ore 21.00 e visibile su recast.tv, contro il PSG, che ha avuto la meglio (2-1) del Liverpool nell'altra Semifinale. Forza ragazze!

LA CRONACA

La partenza delle rossonere è vivace e aggressiva. Al minuto 12 Marinelli spaventa due volte la retroguardia spagnola, ma è respinta due volte da Larqué. Passano pochi secondi sul cronometro e il Milan passa: Stašková entra in area e piazza un sinistro rasoterra che si insacca alla destra del portiere, è 1-0 al 12'. Le rossonere insistono e sfiorano il raddoppio con Grimshaw (14'), Larqué è miracolosa sul destro al volo della scozzese. Alla mezz'ora ecco il meritato 2-0: cross morbido di Cernoia, Marinelli è puntuale e converte in rete al 32' dopo aver saltato l'estremo difensore avversario. La prima metà di gara si conclude con le rossonere in controllo.

I numerosi cambi all'intervallo rivitalizzano l'Atlético Madrid, che alza il baricentro per provare a riaprire il match. Ci prova Reyes a impensierire il reparto arretrato milanista con un colpo di testa ravvicinato, Giuliani è attenta e allunga in angolo. Le rossonere si difendono con ordine e, nella fase centrale della ripresa, non si registrano occasioni rilevanti da parte di entrambi gli schieramenti. Il Milan è pericoloso in contropiede, mentre la formazione spagnola spinge sull'acceleratore ma senza trovare varchi per colpire. Nel recupero Copetti si rende protagonista e sventa gli ultimi tentativi di marca rojiblancos, finisce 2-0.

IL TABELLINO

ATLÉTICO MADRID-MILAN 0-2

ATLÉTICO MADRID (4-2-3-1): Larqué; Xènia (19'st Van Dongen), Cinta (31'st Menayo), Vicky (1'st Medina), Tanarro (31'st Moraza); Gaby (31'st Majarín), Dana (1'st Santos); Alexia (19'st Cardona), Nerea (1'st Banini), Dargel (1'st Ajibade); Reyes (19'st Sheila). A disp.: Gallardo. All.: Sánchez.

MILAN (4-3-3): Giuliani (47'st Copetti); Bergamaschi (47'st Zanini), Árnadóttir, Fusetti, Thrige; Vigilucci (47'st Cesarini), Cernoia (26'st Mascarello), Grimshaw (26'st Adami); Soffia (38'st Guagni), Stašková (14'st Jonušaitė), Marinelli (14'st Dompig). A disp.: van Eijk. All.: Ganz.

Arbitro: Charlène Laur (FRA).

Gol: 12' Stašková (M), 32' Marinelli (M).