Coppa Italia Femminile, Freedom-Milan 0-2: rossonere ai quarti

Seconda vittoria nel giro di pochi giorni per le rossonere, che a Cuneo battono 2-0 la Freedom nel primo impegno stagionale in Coppa Italia. Questo successo, firmato dalle reti nella ripresa di Stokić e Marinelli, regala il pass per i Quarti di finale della competizione contro la Fiorentina, che in contemporanea ha battuto l'Arezzo 1-0. Un pomeriggio positivo per la squadra, dunque, che dà continuità dopo i tre punti ottenuti domenica contro il Sassuolo, grazie alla rete di Ijeh.

Il match di Cuneo è anche quello delle prime volte: la prima rete di stagionale di Marinelli, primo gol assoluto invece per Sara Stokić, alla seconda consecutiva da titolare. Per Erin Cesarini, invece, alla mezz'ora della ripresa è arrivato l'esordio in prima squadra, dopo essere stata protagonista dello Scudetto della Primavera nella passata stagione. Ottavi in archivio dunque, ora concentrazione massima verso il prossimo impegno in campionato, il big match contro la Juventus capolista: in campo sabato alle 16.00 a Biella.

LA CRONACA

Tante occasioni nel primo tempo per le rossonere che, dopo un avvio di partita a ritmi non troppo sostenuti, mettono le tende nell'area di rigore avversaria. Korenčiová, grande ex della partita insieme a Sara Tamborini, è chiamata intervenire specialmente sul tentativo di Soffia al 22'. Una chance importante capita anche sui piedi di Koivisto, che al 23' calcia fuori di destro; poi Soffia ci riprova al 24' senza troppa precisione, al 37' Swaby in girata su cross di Marinelli va vicina al vantaggio. Salgono i giri del motore delle rossonere: al 38' Stokić sfiora il palo e, un minuto più tardi, mette Swaby a tu per tu con il portiere avversario, che para ancora. Occasionissima al 43' sul piede di Karczewska, che a porta praticamente sguarnita non riesce a concludere. Poi Korenčiová torna sugli scudi e compie una gran parata su Mascarello al 45'.

Via alla ripresa con un cambio: dentro Rubio per Mesjasz. Korenčiová è chiamata a tre interventi nel primo quarto d'ora di gioco, prima su Stokić, poi su Koivisto e di nuovo su Mascarello. Finalmente i gol: al 22' Stokić sblocca il risultato con il suo primo gol ufficiale in prima squadra, tre minuti più tardi (25') Marinelli raddoppia. Un momento propizio per le rossonere, che provano ad aumentare il gap con l'ingresso in campo di Nadim, che si procura due occasioni importanti per segnare: al 29' di tacco e al 40' di testa, ma la solita Korenčiová dice no. Entrano in campo Cesarini, Arrigoni e Sevenius, per un finale che vede protagonista anche Laura Giuliani con un grande intervento su Tamborini.

IL TABELLINO

FREEDOM-MILAN 0-2

FREEDOM: Korenčiová; Maffei, Brscic, Santamaria (28'st Giuliano), Stankova, Borello (17'st Devoto), Semanova, Dicataldo (28'st Tamborini), Cuciniello (33'st Marenco), Pasquali (28'st Diaz Ferrer), Imprezzabile. A disp.: Nucera; Marenco, Tudisco, Battaglioli, Micheli. All.: Ardito.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Swaby, Piga (34'st Sevenius), Soffia (29'st Arrigoni); Ijeh (29'st Cesarini), Mesjasz (1'st Rubio), Mascarello; Marinelli, Karczewska, Stokić (23'st Nadim). A disp.: Fedele, Tornaghi; Sorelli; Appiah. All.: Bakker.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Gol: 22'st Stokić (M), 25'st Marinelli (M).