Coppa Italia Femminile, il programma delle semifinali di andata: domenica alle 14 Milan-Roma

Saranno le semifinali della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane a dare il via alla seconda parte della stagione del calcio femminile italiano, che proseguirà con la novità delle poule scudetto e salvezza, con il gran ballo europeo della Roma (attesa dal doppio confronto con il Barcellona in Champions League), con l’atto finale della competizione iridata e, per finire, con l’attesissimo Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Si partirà dunque dal primo atto di Inter-Juventus e Milan-Roma, mentre sabato 11 marzo alle 14.30 si disputeranno le gare di ritorno.

Il programma del fine settimana si aprirà sabato alle ore 14.30 dal Konami Youth Develompment Centre di Milano, dove la formazione nerazzurra cercherà la prima vittoria in assoluto contro la Vecchia Signora (per le statistiche Opta clicca qui). Lo scorso anno le due squadre si affrontarono nei quarti di finale e a spuntarla furono le bianconere, che da allora, dopo l’1-1 dell’andata, si sono aggiudicate tutte le gare disputate in Coppa Italia. Le osservate speciali saranno Chawinga, top scorer del campionato con 16 reti, e Girelli, che grazie ai cinque gol realizzati è al comando della classifica marcatrici di coppa.

Domenica alle 14 andrà in scena la riedizione della finale del 2021, vinta ai rigori dalla Roma che conquistò così il primo trofeo della sua storia. Da una parte la miglior difesa di questa edizione della Coppa Italia, dall’altra il miglior attacco, guidato dall’ex Giacinti. Le rossonere non battono le rivali dalla final four di Supercoppa (gennaio 2022), ma hanno iniziato l’anno alla grande, vincendo – derby a parte – tutti gli incontri disputati finora. Anche le giallorosse nel nuovo anno hanno collezionato solo gioie e, prima di concentrarsi sulla corsa scudetto e sul doppio confronto con le catalane, sono intenzionate a centrare la terza finale consecutiva.

Il programma – semifinali d’andata