Giacinti: "Concludiamo il 2020 con un'altra vittoria, bomber Spinelli non si ferma più"

Il capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti, oggi in gol nella sfida contro i neroverdi, ha festeggiato su Instagram la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, elogiando la compagna di squadra Spinelli per l'ennesima rete messa a segno: "Andiamoooo! +3. Concludiamo questo 2020 con un’altra vittoria! Vamossss. P.s bomber Giorgia Spinelli non si ferma più!".