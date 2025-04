Il programma della Serie A Femminile, oggi alle 16 il derby di Milano

Mancano ormai solo due verdetti per chiudere il campionato di Serie A Femminile: la terza squadra qualificata in Champions League – dopo Juventus e Inter – e l’unica retrocessa in Serie C di quest’anno.

La Fiorentina e il Milan proveranno a tenere viva la corsa al terzo posto, visto che poi entrambe avranno lo scontro diretto con la Roma, impegnate in due incontri non banali: le viola infatti ospiteranno le neo campionesse bianconere all’ora di pranzo, mentre alle 16 le rossonere saranno impegnate nel derby contro un’Inter galvanizzata dalla prima qualificazione europea nella sua storia. Le giallorosse invece resteranno alla finestra sperando di non vedere ridotto il proprio margine.

In chiave salvezza appuntamento a domenica 27 quando andranno in scena la sfida fra Como Women e Lazio, per decretare la sesta forza del torneo, e soprattutto lo scontro diretto fra Napoli Femminile e Sampdoria, squadre divise da un solo punto (ma le blucerchiate hanno una gara in meno), che potrebbe essere decisivo per decretare l’ultima in classifica.

SERIE A FEMMINILE - 8ª GIORNATA

Poule Scudetto

Venerdì 25 aprile

Fiorentina-Juventus ore 12:30

Milan-Inter ore 16:00 (diretta Rai Sport)

Riposa: Roma

Classifica - Juventus 55 (Campione d'Italia), Inter 45* (qualificazione Champions League), Roma 41, Fiorentina 35*, Milan 34

* una gara in meno

Poule Retrocessione

Domenica 27 aprile

Como Women-Lazio ore 12:30

Napoli Femminile-Sampdoria ore 12:30

Riposa: Sassuolo

Classifica - Lazio Women 35, Como Women 32*, Sassuolo 31, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10*

* una gara in meno