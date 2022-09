Il punto sulla Serie A femminile: Milan a metà classifica

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la quarta giornata di campionato sono due i dati che balzano agli occhi: l'Inter per la prima volta da quanto è in Serie A è capolista solitaria, seppur con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici, mentre in coda nessuna squadra è ancora ferma a quota zero. Segni che questo campionato, almeno in questa prima fase, appare più equilibrato del solito.

A dimostrarlo è anche il pareggio che il Sassuolo, reduce da tre sconfitte di fila, strappa contro una Juventus che appare ancora appesantita fisicamente e mentalmente dalle fatiche estive dell'Europeo e da un cammino in Champions che vede le bianconere non ancora certe dell'accesso alla fase a gironi. La squadra di Montemurro va in vantaggio con Girelli nel primo tempo, ma poco dopo l'ora di gioco subisce il pari da Philtjens e poi resta in 10 per l'espulsione di Cernoia a cui fa seguito nel recupero quella dell'ex Bragonzi. Un pari che serve più alle neroverdi per muovere la classifica, mentre le juventine perdono terreno rispetto alla vetta.

L'Inter si erge così a capolista battendo la sorprendente Sampdoria di inizio stagione. A decidere la gara due reti in rapida successione di Bonetti su rigore e di quella Tabitha Chawinga che si sta rivelando arma in più di Guarino e grande rivelazione della Serie A con i suoi quattro gol in altrettante gare. La Sampdoria resta così al secondo posto al pari della Fiorentina e viene raggiunta dalla Roma. La squadra di Spugna sembra non sentire le fatiche europee e in attesa di chiudere la pratica Sparta Praga batte proprio le viola. E lo fa in rimonta. La squadra ospite infatti appare più brillante in avvio e con un meraviglioso gol di Catena sblocca la gara, ma nella ripresa i cambi rivitalizzano la squadra giallorossa con Haug che pareggia in apertura e Valentina Giacinti, ex della sfida, che regala tre punti pesantissimi.

Risale il Milan che stende il Parma con un poker in cui va ancora a segno il grande colpo estivo Kosovare Asllani. Un gol meraviglioso quello della svedese che chiude la pratica dopo il vantaggio iniziare firmato da Bergamaschi. Nella ripresa poi Thrige e Dubcova completano il poker contro una squadra che ancora deve trovare la giusta quadratura e amalgama. Infine gol e spettacolo nello scontro diretto fra Pomigliano e Como: ospiti subito in vantaggio con la giovane Beccari, ma raggiunte e rimontate dalle campane trascinate dalla brasiliana Taty che va a segno per due volte. Quando tutto sembra pronto per la festa delle padrone di casa però arriva la zampata di Beil a impattare il risultato facendo muovere la classifica a entrambe le squadre.

Nella prossime giornata due le sfide di cartello: Fiorentina-Sassuolo e Milan-Sampdoria. La capolista Inter andrà a far visita a Como dell'ex De La Fuente, mentre Roma e Juventus se la vedranno in casa rispettivamente con Parma e Pomigliano.

4a giornata

Sassuolo-Juventus 1-1 (63’ Philtjens; 20’ Girelli)

Parma-Milan 0-4 (16’ Bergamaschi, 36’ Asllani, 48’ Thrige, 79’ Dubcova)

Roma-Fiorentina 2-1 (53’ Haug, 75’ Giacinti; 28’ Catena)

Pomigliano-Como 2-2 (21', 54' rig. Taty; 14' Beccari, 89' Beil)

Sampdoria-Inter 0-2 (62' rig. Bonetti, 63' Chawinga)

Classifica: Inter 10, Roma 9, Sampdoria 9, Fiorentina 9, Juventus 8, Milan 6, Parma 3, Sassuolo 1, Como 1, Pomigliano 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 5, Chawinga (Inter) 4, Karchouni (Inter) 3, Beerenstey (Juventus) 3, Kajan (Fiorentina) 3, Giacinti (Roma) 3, Polli (Inter) 3, Taty (Pomigliano) 3.