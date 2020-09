Italia Femminile, le 23 calciatrici per la Bosnia: presenti quattro rossonere

Dopo il rinvio della gara tra le Azzurre di Milena Bertolini e le israeliane, in seguito alle restrizioni per il contenimento della pandemia COVID-19 adottate dallo Stato di Israele, la Nazionale femminile prosegue la preparazione a Coverciano in vista della gara con la Bosnia Erzegovina. La CT Milena Bertolini ha diramato oggi la lista delle 23 calciatrici che domani partiranno dall'aeroporto di Venezia alla volta di Zenica dove martedì 22 Settembre affronteranno le padrone di casa (ore 16 - diretta RAI2).

Le calciatrici Flaminia Simonetti, Manuela Giugliano, Tecla Pettenuzzo e Maria Luisa Filangeri faranno invece rientro domenica 20 settembre ai loro club di appartenenza.

Di seguito l'elenco aggiornato delle convocate:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Alice Tortelli (Fiorentina), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Marta Mascarello (Fiorentina), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Prugna (Empoli), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli).