Milan Femminile, al via la seconda fase del campionato

Il Milan di Corti si prepara a ripartire dalla poule salvezza in Campionato dopo aver visto sfumare il pass per la finale di Coppa Italia Frecciarossa nella sfida contro la Roma. E di fatto le rossonere escono dalla competizione incassando una doppia sconfitta contro la squadra di Spugna: il 2-0 al Puma House of Football, con le reti nel finale di gara di Pilgrim e Haavi e il duro 5-2 in trasferta dello scorso 10 Marzo.

In campionato, invece, la seconda fase si è aperta ufficialmente con il 5-0 della Sampdoria contro il Pomigliano e con la vittoria di misura del Sassuolo sulla Fiorentina. La chiusura della prima giornata della poule scudetto e salvezza vedrà, invece, il big match tra Inter e Juventus e la sfida tra Como e Napoli. La squadra di Corti godrà di fatto di un turno di riposo per poi riprendere ufficialmente con la gara casalinga del 24 Marzo contro il Pomigliano e la trasferta di sabato 30 Marzo con il Como, contro il quale il diavolo ha collezionato un pareggio e la vittoria per 3-2 (doppietta di Staskova e rete di Mascarello) nella prima parte della stagione 2023/2024 di Serie A Femminile.