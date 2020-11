Milan Femminile, Coppa Italia: le rossonere si qualificano se…

Il Milan femminile non si ferma più. Nonostante le tante rotazioni - Ganz cambia 7 titolari rispetto all’ultima sfida contro la Roma - le rossonere vincono anche a Cesena, conquistando il quinto successo consecutivo. Il gran mancino al volo di Giorgia Spinelli e la marcatura della solita Valentina Giacinti consentono al Diavolo di ottenere 3 punti fondamentali, che portano le rossonere al 1° posto nel girone della Coppa Italia femminile. Domenica alle 14.30 il Milan si giocherà contro i padroni di casa dell’Orobica l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, in uno scontro diretto davvero imperdibile.

COPPA ITALIA FEMMINILE: LA FORMULA

L’incontro con l’Orobica sarà per la squadra di Ganz la seconda ed ultima partita della fase a gironi. Nella Coppa Italia femminile infatti le 24 squadre, 12 provenienti sia dalla Serie A e 12 dalla Serie B, sono divise in 8 triangolari, le cui formazioni disputano incontri di sola andata. Le vincitrici degli 8 gruppi si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale. Da questo momento in poi, tutte le sfide saranno su doppio confronto, eccetto la finale, che verrà disputata su gara unica in campo neutro.

IL GIRONE DELLE ROSSONERE: IL MILAN SI QUALIFICA SE...

La squadra di Ganz è stata sorteggiata nel gruppo F, insieme, come detto in precedenza, all’Orobica e al Cesena. Con il successo per 2-0 ottenuto contro la formazione romagnola, il Milan si è portato in vetta al girone con 3 punti. Stesso punteggio per l’Orobica, ma le bergamasche hanno una peggiore differenza reti, avendo battuto il Cesena con un solo gol di scarto. Domenica le rossonere si giocheranno l’accesso ai quarti di finale in un derby lombardo tutto da vivere. Il Diavolo parte però avvantaggiato: per qualificarsi basterà un pareggio. Missione non impossibile, considerando che l’Orobica è all’undicesimo posto in Serie B, ma la squadra di Ganz dovrà affrontare il match con la giusta convinzione, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

Giovanni Picchi