Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di novembre

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Novembre sarà il mese del giro di boa per le ragazze di Coach Bakker, dal momento che si chiuderà il girone d'andata e inizierà quello di ritorno. Il calendario è davvero impegnativo, perché di fronte a due impegni casalinghi da non sottovalutare ci saranno le trasferte contro le due squadre che attualmente guidano la classifica del campionato. Importante anche l'esordio in Coppa Italia, con la sfida in gara secca contro le piemontesi del Freedom, militanti in Serie B.

SERIE A FEMMINILE

8ª giornata, Milan-Sassuolo, domenica 3 novembre alle 18.00 (DAZN) - PUMA House of Football

9ª giornata, Juventus-Milan, sabato 9 novembre alle 16.00 (DAZN) - Stadio Pozzo-La Marmora, Biella

10ª giornata, Milan-Como, domenica 17 novembre alle 18.00 (DAZN) - PUMA House of Football

11ª giornata, Fiorentina-Milan, domenica 24 novembre alle 12.30 (DAZN) - Stadio Curva Fiesole (Viola Park), Bagno a Ripoli (FI)

COPPA ITALIA FEMMINILE

Ottavi di finale, Freedom-Milan, mercoledì 6 novembre alle 14.30 - Campo Sportivo "Fratelli Paschiero", Cuneo