Milan Femminile, in corso la vendita dei biglietti per la sfida contro il Napoli di domenica

vedi letture

Ci siamo, ricomincia la stagione delle rossonere. Dopo la sosta natalizia le ragazze di coach Bakker tornano in campo e lo fanno davanti al loro pubblico del PUMA House of Football. L'occasione è fornita da Milan-Napoli, 14ª giornata di Serie A eBay. Una partita importante, in cui cercare il ritorno a una vittoria che manca da alcuni turni per muovere la classifica e tenere viva la possibilità di accedere alla Poule Scudetto. Un'avversaria da non sottovalutare, però: all'andata l'1-0 arrivò allo scadere, con il guizzo di Chanté Dompig. Ci sarà bisogno, quindi, di tutto il sostegno dei tifosi rossoneri!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Napoli al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-NAPOLI

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€