Milan Femminile, Paola Zanini operata ieri in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore

Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla condizioni di Paola Zanini, giocatrice del prima squadra femminile: "AC Milan comunica che Paola Zanini, nella giornata del 15 gennaio 2025, è stata sottoposta a intervento chirurgico in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'intervento, eseguito dall'equipe del Dr. Pozzoni presso l'Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Paola inizierà da subito la riabilitazione".

Ecco gli impegni del Milan Femminile nella seconda metà del mese di gennaio tra Serie A e Coppa Italia:

SERIE A FEMMINILE

16ª giornata, Milan-Roma, sabato 25 gennaio alle 15.00 (DAZN) - PUMA House of Football

COPPA ITALIA FEMMINILE

Quarti di finale (andata), Milan-Fiorentina, giovedì 16 gennaio alle 18.00 (Sky/NOW) - PUMA House of Football

Quarti di finale (ritorno), Fiorentina-Milan, martedì 28 gennaio alle 20.45 (Sky/NOW) - Stadio Curva Fiesole - Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)