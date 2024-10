Milan Femminile, rossonere pronte a ripartire: Sassuolo, Freedom e Juventus i prossimi impegni in calendario

vedi letture

La sconfitta contro la Roma, nell'ultimo impegno prima della sosta, non ha oscurato il grande lavoro fatto dalle rossonere nelle settimane precedenti. I tre successi consecutivi sono stati accompagnati da una crescita esponenziale nel gioco, nella fiducia e nella personalità. Segnali confortanti, dunque, su cui costruire ulteriormente per togliersi delle soddisfazioni.

La formazione di Coach Bakker, archiviate le due sconfitte inaugurali contro Como e Fiorentina, ha inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi, prima di cadere contro la Roma due volte campione d'Italia in carica. Una prestazione, quella del Tre Fontane, che ha però confermato tutti i progressi della squadra, e che di conseguenza lascia ben sperare per il proseguimento della stagione.

Al rientro dalla sosta, domenica 03/11 alle 18.00 le nostre ragazze affronteranno il Sassuolo al PUMA House of Football, attualmente fanalino di coda della classifica con un solo punto conquistato in sette partite. Una partita da approcciare nel modo giusto, ma anche un'occasione per ritrovare subito la vittoria e prepararsi agli impegni successivi, in Coppa Italia contro la Freedom e poi, di nuovo in Serie A, contro la Juventus.

Per qualche settimana sarà costretta a stare ai box Dompig, uscita contro la Roma per una contusione ossea tibiale; nelle scorse settimane, invece, Grimshaw e Babb si sono sottoposte entrambe a interventi in artroscopia, sulla strada del recupero dai rispettivi infortuni. In attesa di riabbracciare Chanté, Christy e Selena, la squadra è pronta a ripartire.