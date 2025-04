Milan, il ritorno della capitana Grimshaw: in campo dopo un anno taglia le 100 in rossonero

Un rientro importante, specialmente in prospettiva futura, per il Milan Femminile nella sfida di ieri contro l’Inter (persa per 4-1). Le rossonere infatti hanno potuto riabbracciare in campo la centrocampista, e capitana, Christy Grimshaw ferma da oltre un anno (391 giorni per l’esattezza) a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio (“mi sono rotta il crociato anteriore e praticamente tutto il resto del ginocchio” disse nell’aprile di un anno fa). Un rientro che coincide anche con le 100 presenze in rossonero collezionate da quando nel 2020 sbarcò in Italia per vestire la maglia del club meneghino.

“È stato un anno difficile per me, ma ho sentito la vicinanza della squadra, del club e dei tifosi. A parte il risultato sono molto grata e contenta di aver giocato. - ha spiegato la scozzese a Milan Tv dopo la gara - Nel primo tempo abbiamo dominato pur sapendo ovviamente che lo sono pericolose in contropiede, abbiamo sofferto un po'. Dobbiamo imparare e migliorare sempre ed è questo che faremo. Adesso non vedo l’ora di poter aiutare la squadra sia dalla panchina sia dal campo. Testa alla prossima partita”.