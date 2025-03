Serie A Femminile, domani alle 18 Milan-Juventus

Questo pomeriggio prende il via la seconda giornata della seconda fase della Serie A Femminile con lo scontro fra un Napoli Femminile penultimo e bisognoso di punti, visto anche il turno di riposto della Sampdoria, e una Lazio che ha ormai archiviato la salvezza e ha come obiettivo quello di difendere il sesto posto.

Nella Poule Scudetto invece, con la Fiorentina che riposa, gli occhi saranno tutti puntati sulla sfida fra Roma e Inter di domenica: le giallorosse, fresche di conquista della finale di Coppa Italia, hanno forse l’ultima occasione di puntare al secondo posto attualmente in mano alle nerazzurre, mentre quest’ultime con una vittoria potrebbero restare in scia di una Juventus che veleggia verso lo Scudetto. Un aiuto per le ragazze di Piovani potrebbe arrivare dalle cugine del Milan che sfideranno proprio la capolista, con l’obiettivo di cancellare il 6-0 subito nell’ultima gara della stagione regolare.

A chiudere il programma sarà invece la sfida fra Como Women e Sassuolo programmata per lunedì alle ore 19:00. Una gara che serve a poco per la classifica se non per inseguire il sesto posto.

SERIE A FEMMINILE

POULE SCUDETTO

Domenica 09/03

Roma-Inter ore 12:30

Milan-Juventus ore 18:00

Riposa: Fiorentina

Classifica

Juventus 48

Inter 38*

Roma 35

Fiorentina 29

Milan 26

* una partita in meno

POULE SALVEZZA

Sabato 08/03

Napoli Femminile-Lazio ore 15:00

Lunedì 10/03

Como Women-Sassuolo (diretta Rai Sport)

riposa: Sassuolo

Classifica

Lazio 23

Como Women 22*

Sassuolo 22

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8

* una gara in meno