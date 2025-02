Serie A Femminile, domenica Fiorentina-Milan per la prima giornata di Poule Scudetto

Quasi un mese di sosta tra una partita e l'altra, nel mezzo le nazionali. Si avvicina il ritorno in campo delle rossonere, attese dalle otto partite di Poule Scudetto che determineranno il posizionamento tra le prime cinque della classifica. Se, ragionevolmente, i dieci punti che ci dividono dalla Roma terza sono difficili da colmare, si può puntare a chiudere il gap con la Fiorentina, che ci precede in classifica al quarto posto con tre punti di margine.

E sarà proprio Fiorentina-Milan la prima giornata di Poule Scudetto, domenica 2 marzo alle 18.00: quale migliore occasione per inaugurare bene la seconda fase del campionato e, perché no, prendersi una piccola rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia, proprio per mano della formazione viola. La regular season delle nostre ragazze si è chiusa con la pesante sconfitta contro la Juventus, risultato che chiama la squadra a una bella reazione per riprendere con il piede giusto.

Nelle partite precedenti le rossonere hanno attinto al proprio entusiasmo e hanno saputo recuperare punti sul Como grazie a una serie di quattro risultati utili consecutivi (3V, 1N) dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. La formazione di Coach Bakker in tante situazioni delicate ha mostrato carattere e voglia di sovvertire l'esito delle partite; esempi lampanti sono le rimonte contro Fiorentina e Samp (da 0-2 a 2-2), ma anche e soprattutto quella contro la Roma (da 1-2 a 3-2), che è valsa il risultato più prestigioso di questi mesi.

Ora questo gruppo giovane cerca continuità, e un passo in avanti in questa direzione è la crescita costante di tante ragazze, protagoniste l'anno scorso in Primavera e oggi in Prima Squadra, segnale evidente della volontà di dare fiducia a questo gruppo che ha grandi margini di crescita e può togliersi delle belle soddisfazioni. Già a partire dall'imminente Milan-Fiorentina.