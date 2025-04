Serie A Femminile, il Milan perde l'ultimo derby stagionale

L’ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile eBay si apre con un colpo di scena: la Fiorentina rifila un secco 3-0 alla Juventus, già matematicamente campione d’Italia. Ma i riflettori sono puntati sull’attesissimo derby meneghino tra Milan e Inter, un confronto sempre ricco di tensione, orgoglio e ambizione.

Le rossonere di coach Bakker arrivano alla sfida dopo un inizio di Poule Scudetto convincente, con cinque risultati utili consecutivi prima dello stop contro la Juve (2-0). Le nerazzurre, dal canto loro, sono reduci da due vittorie e da una sconfitta di misura contro la Viola. I precedenti sorridono al Milan: tre pareggi nelle ultime tre sfide, mentre nei primi 12 confronti diretti, sono arrivate otto vittorie rossonere e quattro nerazzurre.

Il match

Bastano appena otto minuti all’Inter per rompere l’equilibrio: Polli si presenta in area e costringe Fedele a un intervento provvidenziale. Sulla respinta, però, è Milinkovic la più lesta ad avventarsi sul pallone e insaccare per lo 0-1. Il Milan reagisce al 22’ con una conclusione da fuori di Mascarello, potente ma troppo centrale per impensierire l’estremo difensore nerazzurro. Due minuti dopo, l’episodio che riapre il match: Merlo commette fallo di mano in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Dompig, che con freddezza e precisione spiazza il portiere e infila la sfera all’incrocio per l’1-1. Le rossonere crescono e al 38’ sfiorano il sorpasso: Koivisto pennella un cross perfetto dalla destra e Vigilucci, ben appostata, colpisce di testa ma la palla esce di un soffio a lato.

Nella ripresa il Milan parte con maggiore aggressività e cerca subito di impensierire la retroguardia nerazzurra. Al 48’ è Ijeh ad andare vicina al gol del vantaggio: l’attaccante rossonera riceve in area e calcia da posizione ravvicinata, ma trova ancora una volta la risposta reattiva di Runarsdottir, attenta tra i pali. Il momento chiave arriva però al 59’, quando l’Inter colpisce in ripartenza: Polli parte in solitaria, supera in velocità l’intera linea difensiva del Milan e lascia partire un preciso mancino che batte Fedele per l’1-2. Una rete che conferma la grande forma della numero 9 nerazzurra e che spezza l’inerzia della gara. Il Milan non si arrende e al 70’ prova a riportarsi in parità: Sorelli lancia in profondità per Cesarini, che controlla e calcia di prima intenzione, ma Runarsdottir è ancora decisiva nel dire di no.

Nel finale, la squadra di Guarino affonda il colpo e chiude definitivamente la partita. All’85’ Wullaert raccoglie un pallone al limite e lo scaraventa al volo in rete con un destro imprendibile che vale l’1-3. Non è finita: al 91’, in pieno recupero, è ancora la numero 31 nerazzurra a punire le rossonere, firmando la sua doppietta personale e fissando il punteggio sull’1-4.

L’Inter consolida così il secondo posto in classifica, confermando il buon momento di forma e una solidità ritrovata. Il Milan, invece, resta fermo a quota 34 punti e al quinto posto, in vista dell'ultima gara stagionale contro la Roma.