Serie A Femminile, il programma della 3^ giornata: domani Inter-Milan

Nella giornata di ieri la Serie A Femminile si è aperta con il successo del Napoli in casa contro il Sassuolo con una perla di Debora Novellino che ha regalato i primi tre punti alle azzurre. Oggi sarà invece il turno della Juventus che se la vedrà contro una Lazio reduce da due pareggi consecutivi: le bianconere, reduce dalla vittoria sul PSG nell'andata del turno preliminare di Champions League, dovranno stare attente a non fare passi falsi contro una squadra ben attrezzata.

Sarà poi il fine settimana del derby di Milano: se al maschile infatti la sfida fra Inter e Milan si giocherà domenica sera a San Siro, nel pomeriggio all’Arena Civica (ore 15:45) andrà in scena lo scontro al femminile fra rossonere e nerazzurre con diretta su Rai Sport oltre che DAZN. Una sfida a cui parteciperà sugli spalti anche il ct dell’Italia Andrea Soncin e che promette spettacolo visto nei dodici precedenti in campionato non c’è mai stato un pareggio con il Milan che ha il miglior storico, otto vittorie, e l’Inter che però ha vinto due delle ultime tre sfide. Sarà anche una sorta di testa coda visto che la squadra di Piovani guida la classifica a punteggio pieno, mentre quella di Bakker è ancora alla caccia dei primi punti stagionali.

La Roma invece dovrà dimostrare, dopo il 3-1 rifilato al Servette in Europa, di essere guarita e potersi rimettere in caccia delle prime dopo i due pareggi che hanno lasciato l’amaro in bocca. A Como però non sarà facile contro una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le big. A chiudere la giornata sarà una Fiorentina uscita distrutta dall’andata di Champions (7-0 per il Wolfsburg ed eliminazione ormai certa) che vorrà rifarsi in campionato continuando nel percorso netto delle prime due giornate.

Serie A Femminile, 3ª giornata

Giocata ieri

Napoli Femminile-Sassuolo 1-0

2' Novellino

Sabato 21 settembre

Lazio-Juventus ore 15:00

Domenica 22 settembre

Como Women-Roma ore 12:30

Inter-Milan ore 15:45 (diretta Rai Sport)

Fiorentina-Sampdoria ore 18:00

Classifica:

Inter 6

Juventus 6

Fiorentina 6

Como Women 3

Napoli Femminile 3*

Lazio 2

Roma 2

Sassuolo 1*

Sampdoria 1

Milan 0