Serie A Femminile, il punto dopo la 6^ giornata: Milan a -1 dalla Fiorentina

vedi letture

Archiviata la sosta Nazionali per la Women's Nations League, è tornata in campo la Serie A Femminile, con il post season che emetterà i verdetti finali.

Una sesta giornata che ha avvicinato ancora di più la Juventus di mister Max Canzi alla vittoria dello scudetto, considerando che le bianconere hanno fatto loro anche lo scontro diretto contro la Roma - che affronteranno poi anche nella finale di Coppa Italia del 17 maggio allo stadio 'Sinigaglia' di Como -, mentre sul versante opposto, quello dalla Poule salvezza, sempre più crisi per la Sampdoria, a rischio retrocessione.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE A FEMMINILE - 6ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Milan-Fiorentina 5-3

22’ Ijeh (M), 28’ Ijeh (M), 44’ Janogy (F), 48’ Arrigoni (M), 53’ Renzotti (M), 61’ Koivisto (M), 63’ Janogy (F), 82’ Janogy (F)

Roma-Juventus 1-2

9' Godo (J), 31' Cantore (J), 83' Giacinti (R)

Riposa - Inter

Classifica - Juventus 52, Inter 42, Roma 41, Fiorentina 35, Milan 34

POULE SALVEZZA

Sampdoria-Lazio 0-3

52’ Bihan, 61’ Visentin, 64’ Simonetti

Napoli Femminile-Sassuolo 0-1

76' Dhont

Riposa - Como Women

Classifica - Lazio Women 32, Como Women 32, Sassuolo 28, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10.