Serie A Femminile, la top 11 dell'ultima giornata: c'è una rossonera

È ovviamente l’attaccante del Sassuolo Lana Clelland, autrice di un poker di reti contro la Fiorentina, a guidare l’attacco della Top11 dell’ultima giornata della Serie A femminile. Accanto a lei nel tridente trovano posto l’empolese Dompig e la juventina Hurtig. Oltre alla svedese sono altre tre le bianconere in formazione, tutte in difesa: Gama al centro, Boattin a sinistra e Peyraud-Magnin fra i pali. A completare la retroguardia ci sono la doriana Spinelli, autrice di una punizione capolavoro contro la Lazio, e la milanista Andersen. Centrocampo invece con un’altra calciatrice del Sassuolo come Dubcova affiancata dalla romanista Giugliano e dall’interista Karchouni. Questa la formazione schierata con il 4-3-3:

Peyraud-Magnin; Andersen, Gama, Spinelli, Boattin; Dubcova, Giugliano, Karchouni; Hurtig, Clelland, Dompig