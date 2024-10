Serie A Femminile, risultati e classifica dopo la 6^ giornata: Milan quinto

La Juventus continua la sua marcia inarrestabile in campionato mettendo in fila la sesta vittoria in altrettante gare. Una vittoria importante quella colta in casa, in un Allianz Stadium gremito, contro quella Roma che negli ultimi due anni ha portato lo Scudetto via da Torino. A decidere la sfida sono i gol di Bonansea e Cantore, contestati da parte giallorossa per via di presunte posizioni di fuorigioco non ravvisate da arbitro e guardalinee (il VAR non c'è) con le giallorosse che sbattono sui pali e un pizzico di sfortuna trovando il gol solo in pieno recupero con l'ex Glionna.

Dietro le bianconere tengono il ritmo solo Fiorentina, vittoriosa in rimonta sul Sassuolo per 3-1, e l'Inter che batte il Como Women grazie alla rete della solita Cambiaghi. Vince e risale in classifica anche il Milan che sembra aver assimilato i dettami tattici della nuova allenatrice Bakker e si impone sulla Sampdoria per 1-0 grazie a Ijeh. Infine pareggio senza reti fra Lazio e Napoli Femminile.

SERIE A FEMMINILE, 6ª giornata

Sassuolo-Fiorentina 1-3

8' Chmielinski (S), 56' Bonfantini (F), 61' Severini (F), 69' rig. Boquete 69' (F)

Como Women-Inter 0-1

12' Cambiaghi

Milan-Sampdoria 1-0

71' Ijeh

Juventus-Roma 2-1

13' Bonansea (J), 35' Cantore (J), 90+3' Glionna (R)

Lazio-Napoli Femminile 0-0

CLASSIFICA

Juventus 18

Fiorentina 15

Inter 14

Milan 10

Roma 9

Lazio 6

Como 4

Napoli 4

Sampdoria 2

Sassuolo 1