Tucceri: "Professionismo? Sono contenta soprattutto per le ragazze giovani"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttosport, la veterana rossonera Linda Tucceri ha parlato anche dello status di professionismo che il calcio femminile italiano ha raggiunto nel corso delle ultime settimane, segnando una svolta epocale nella storia della disciplina. Queste le parole in merito della calciatrice del Milan: "Sono contenta soprattutto per le ragazze giovani e per quelle che inizieranno il loro percorso in questo sport. Io ormai ho pochi anni di carriera davanti rispetto a quanto ho giocato finora. Cosa farò dopo? Non penso che rimarrò nel mondo del calcio".