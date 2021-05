"Milan, la rinascita. Ritorno tra le grandi". È uscito il nuovo libro di Luca Serafini

Dopo una cavalcata straordinaria, esaltata da numeri da record, ma anche da cadute rovinose e un finale per cuori forti, Stefano Pioli suggella un anno e mezzo di lavoro chirurgico e restituisce i rossoneri ai vertici del campionato italiano e all'Europa che conta, la Champions League.

Settimana per settimana, ripercorriamo questi mesi indimenticabili attraverso gli editoriali di una penna di punta di MilanNews.it, Luca Serafini.

"Qui mi sembra che vincere, pareggiare o perdere non cambi la vita a nessuno". Stefano Pioli si presentò con questa frase forte e diretta, dopo pochi giorni di lavoro a Milanello. "Vincere stasera ci cambia la vita", ha ripetuto il giorno di Atalanta-Milan, il 23 maggio 2021, quando i rossoneri hanno riconquistato l'accesso in Champions dopo 7 anni di assenza.

Milan, la Rinascita

Ritorno tra le grandi

di LUCA SERAFINI

I RINGRAZIAMENTI DELL'AUTORE LUCA SERAFINI

"A mio cugino Antonio per avermi portato per la prima volta a San Siro, quando avevo 10 anni, a condizione che indossassi la maglia del Milan. A Vittorio Alemani, milanista doc, che mi accompagna nelle mie fatiche letterarie con cuore e sapienza. All'editore Andrea Pasquinucci, a MilanNews.it e a voi che mi leggete a migliaia ogni venerdì, in particolare grazie ad Antonio Vitiello e Pietro Mazzara che ogni giovedì ricevono il mio articolo almeno 5 o 6 volte prima della versione definitiva. E non mi hanno mai mandato a quel paese in tutti questi anni. A Paolo Maldini, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic senza i quali, probabilmente, questo libro non avrebbe avuto senso. Quindi, al Fondo Elliott a e Ivan Gazidis per esserseli tenuti stretti...".