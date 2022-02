Riparte la Hellodi Academy: c'è anche Pellegatti tra i docenti

MilanNews.it

Riparte la terza edizione dell’Academy Hellodì, un corso intensivo dedicato alla comunicazione sportiva in tutti i suoi aspetti, dalla digital communication alle profonde dinamiche di calciomercato. Il master, previsto dal 21 marzo al 1° aprile, vanta docenti di assoluto spessore nel panorama della comunicazione sportiva: tra questi, Gianluca Di Marzio, Monica Bertini, Dario Massara, Luca Marchetti e Carlo Pellegatti. Ogni professore dedicherà ore di pratica e tecnica giornalistica approfondendo ogni tematica riguardante l’ampio panorama della comunicazione in ambito sport, permettendo agli studenti partecipanti di approcciarsi alla professione con validi strumenti per poter iniziare il cammino lavorativo. A fine corso, inoltre, i migliori cinque studenti verranno selezionati dagli stessi docenti per svolgere degli stages presso rinomate aziende focalizzate nell’ambito dei temi trattati nel corso, che si potrà seguire in presenza (presso la sede di Hellodì a Milano) o in streaming. Conduzione televisiva, calciomercato, i nuovi media e telecronaca sportiva sono solo alcuni dei temi che verranno trattati dall’Academy: per partecipare non è necessario alcun titolo di studio o esperienze pregresse, proprio per dare la possibilità a chiunque sia appassionato di sport in ogni sua forma comunicativa di vivere un’esperienza unica accanto a veri professionisti del settore. Per le modalità di iscrizione e per avere ogni tipo di informazione è possibile contattare il numero di telefono 393.85.28.958 o visitare il sito https://www.hellodi.academy/.