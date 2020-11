"Cuore Spezzato" , il libro sul Palermo che racconta il retroscena dell'arrivo di Kjaer

Una raccolta più personale che calcistica del Palermo degli anni d’oro realizzata da Alessio Alaimo, firma di Tuttomercatoweb. Retroscena inediti, dall’arrivo di Simon Kjaer a Zamparini che voleva Trapattoni in panchina al fianco di Gattuso sino all’affare Dybala arrivato in rosanero per caso grazie a Vazquez e... ad un vecchietto, passando per Fabrizio Miccoli e la scelta del numero di maglia di Pastore. Fino alla predilezione dell’ex presidente per Ujkani e Posavec (e la rabbia dei colleghi) e al fallimento firmato Tuttolomondo e Fabrizio Lucchesi. È acquistabile su Amazon al costo di 16 euro “Cuore spezzato. Dagli anni d’oro alla scomparsa, alcuni segreti del mondo rosanero che fu” con i contributi - tra gli altri - di Ignazio Arcoleo, Eugenio Corini e Daniele Di Donato. Una parte del ricavato sarà devoluta alle associazioni che si occupano delle famiglie meno abbienti del capoluogo siciliano.