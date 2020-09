Il 7 ottobre il calcio sbarca a Palermo, per il Milan c’è Lorenzo Farris

Ritorna l’appuntamento con il grande calcio a Palermo. Il 7 ottobre 2020 all’Addaura Village Congressi andrà in scena la Palermo Football Conference organizzata da Conference403 in sinergia con AvvocatiCalcio. Una giornata dedicata al confronto su più temi legati al mondo del calcio. Tornerà in città l’ex ds rosanero Rino Foschi, l’organizzazione ha anche annunciato la presenza del direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, del ds del Crotone Giuseppe Ursino, dell’ex attaccante di Inter e Cagliari David Suazo e del segretario del settore giovanile del Milan Lorenzo Farris. E oltre a Giulio Migliaccio, apprezzato centrocampista di Atalanta e Palermo e oggi dirigente della Dea, sono previste altre personalità illustri che Conference403 annuncerà nei prossimi giorni attraverso i propri canali di comunicazione. Per iscriversi alla Palermo Football Conference è sufficiente visitare la pagina Facebook di Conference403 oppure cercare su Eventbrite l’evento, al termine del quale si svolgerà un sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto come di consueto all’Oratorio Santa Chiara di Palermo. La manifestazione che era inizialmente prevista per il 24/03/2020 e poi rinviata per il lockdown prevede il riconoscimento di tre crediti formativi per gli avvocati che ne prenderanno parte.